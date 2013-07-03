Вчера в Полтаве сильный дождь подтопил центральные улицы

В Полтаве сильный дождь подтопил центральные улицы.

Как передает корреспондент УНИАН, дождем, в частности, оказалась затоплены улицы Сенная и Пушкина.

В мэрии сообщили, что ливневые сети Полтавы строились в 60-е годы и на сильные ливни не рассчитаны. К тому же, часть из них может быть забита мусором.

Два года назад на улице Сенной из-за неисправных ливневых стоков утонул автомобиль и затопило ряд домов.