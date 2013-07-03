В Ривненской области на пожаре погиб мужчина

Сегодня около пяти часов утра в селе Жалянка Гощанского района Ривненской области возник пожар.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, горел деревянный жилой дом. Когда спасатели из райцентра прибыли на место вызова, он уже был полностью охвачен пламенем. В одной из комнат пожарные обнаружили тело хозяина - 57-летнего мужчины.

Соседи сообщили, что погибший любил курить в постели.

Обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа.