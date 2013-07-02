В Одессе произошел сброс в море канализационных стоков

В Одессе произошел сброс канализационных стоков в районе пляжа Черноморка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, по поручению прокурора области Вячеслава Трунова Одесской межрайонной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере проведена проверка несанкционированного сброса неочищенных канализационных стоков в Черное море в районе названного пляжа.

«Сброс произошел из-за изношенности канализации и несвоевременного принятия работниками филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» мер по ликвидации аварийной ситуации», - сообщили в пресс-службе.

Для устранения выявленных нарушений и недопущения их в будущем межрайонной прокуратурой руководителю ООО внесено представление с требованием принять меры по модернизации указанной канализационной сети. Также данное предприятие обязали совместно с контролирующими органами исследовать объекты градостроительства для выявления несанкционированных пользователей.

В пресс-службе уточнили, что сброс произошел конце июня.