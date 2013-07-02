На Николаевщине 11 человек госпитализированы с сальмонеллезом

В Николаевской области 11 человек госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения кафе «Приятное свидание».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник главного управления Госсанэпидслужбы в Николаевской области Владимир Клочко.

По его словам, работники кафе не прошли должного санитарного обследования, и потому не имели права готовить пищу.

Клочко сообщил, что 9 потерпевших госпитализированы в Николаеве, еще по одному - в Березанке и Новой Одессе Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве 28 июня в областную инфекционную больницу были госпитализировані 9 человек после посещения одного и того заведения общественного питания. Пострадавшие - выпускники одного из николаевских вузов, которые в кафе ”Приятное свидание” отмечали выпускной.