Виннитчина: дети сломали надгробья - отомстили за отсутствие конфет

Вблизи села Шлишковцы Могилев-Подольского района Винницкой области трое малолетних детей сломали 29 надгробий, отомстив за отсутствие конфет.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, 1 июля в милицию обратился сельский голова, который сообщил о повреждении надгробий на местном кладбище.

Следственно-оперативная группа установила, что погром устроили две сестры, 9 и 12 лет, и их 10-летний друг - все из многодетных семей, состоящих на учете как неблагополучные. Дети признались милиционерам, что на кладбище они пришли за конфетами. На тех могилах, где дети не нашли сладостей, они стали крушить памятники.

Следственным отделом Могилев-Подольского горотдела открыто уголовное производство по ч.2 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой), которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Из-за юного возраста дети избегут уголовной ответственности, но их родителям придется возместить нанесенный ущерб.