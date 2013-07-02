Житомирщина: женщин госпитализировали из-за укусов змей

В Житомирской области в Олевском районе две женщины попали в больницу после укусов змей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, 1 июля в травматологическое отделение Олевской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи» была госпитализирована женщина 1993 года рождения, жительница села Корощино Олевского района.

В этот же день в это же отделение с диагнозом «укус змеи» была госпитализирована женщина 1960 г.р., жительница села Варваровка этого же района.

В настоящее время врачи оказывают обеим пострадавшим помощь.

Как предостерегают в пресс-службе, летом, с наступлением знойной погоды, змеи чаще кусают людей в лесу, во время сбора ягод и грибов.