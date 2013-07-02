16-летняя девушка упала со смотровой площадки Аю-Дага

Жительница Луганска получила тяжелые травмы в результате падения с 30-метровой высоты на здание отеля в южнобережном поселке Гурзуф в Крыму. Туристка сорвалась при спуске со смотровой площадки горы Аю-Даг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, несчастный случай произошел 1 июля.

«При спуске со смотровой площадки на горе Аю-Даг 16-летняя девушка упала с 30-метровой высоты на постройку отеля. Сотрудники ГСЧС сняли пострадавшую со здания и с помощью носилок передали ее в автомобиль "скорой" помощи. Первичный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой руки и левой ноги. Состояние - стабильно тяжелое», - сообщили в пресс-службе.