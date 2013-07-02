Ивано-Франковщина: от укусов змей пострадали мужчина и ребенок

В Ивано-Франковской области от укусов змей пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №2 г. Тисменица поступила информация от врача скорой медицинской помощи о том, что в Тисменицкую городскую больницу с диагнозом «укус змеи» госпитализирован 52-летний житель с. Рошнов. Как стало известно, змея укусила мужчину, когда он отдыхал в лесу.

В тот же день в реанимационное отделение Рожнятовской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи» госпитализирован 4-летний ребенок из с. Лопянка. Как выяснилось, малолетняя девочка игралась в собственном дворе, когда ее укусила змея. По данным медиков, состояние ребенка стабильное.

По оперативным данным Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области с начала летнего сезона отдыха в результате укусов змеями травмировано 6 человек.