Пьяная женщина бросила ночью на улице однолетнюю дочку
09:23, 02 июля 2013Новости регионов
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Ребенок в больнице
В Одесской области пьяная мать ночью бросила на улице своего годовалого ребенка. Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.
Согласно сообщению, это произошло в поселке Александровка, расположенном неподалеку от города Ильичевска.
«В 21.30 на одной из улиц поселка местные жители обнаружили громко плачущую девочку, которой на вид было 8-9 месяцев. Неравнодушные люди сразу позвонили в дежурную часть Ильичевского горотдела милиции. Правоохранители вместе с медицинскими работниками прибыли на указанное место. Медики осмотрели малышку и отправили в больницу, а сотрудники милиции начали разыскивать родителей ребенка», - сообщили в отделе.
Мать девочки обнаружили через несколько часов - 41-летняя жительница Николаевской области оказалась настолько пьяна, что забыла (как она уверяет) не только об этом ребенке, но и о трех других, которых она оставила, по ее словам, на попечении бабушки.
Как выяснилось, на самом деле найденышу 13 месяцев. В Александровку ее мать приехала вслед за мужчиной, который бросил ее сразу после рождения ребенка. Женщина вместе с младенцем скиталась, ночевала, где придется.
В отношении матери направлены в суд административные материалы по ст.184 ч.1 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Девочка находится в больнице. Вопросам ее дальнейшей судьбы занимается служба по делам детей.
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