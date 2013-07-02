Пьяная женщина бросила ночью на улице однолетнюю дочку

В Одесской области пьяная мать ночью бросила на улице своего годовалого ребенка. Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, это произошло в поселке Александровка, расположенном неподалеку от города Ильичевска.

«В 21.30 на одной из улиц поселка местные жители обнаружили громко плачущую девочку, которой на вид было 8-9 месяцев. Неравнодушные люди сразу позвонили в дежурную часть Ильичевского горотдела милиции. Правоохранители вместе с медицинскими работниками прибыли на указанное место. Медики осмотрели малышку и отправили в больницу, а сотрудники милиции начали разыскивать родителей ребенка», - сообщили в отделе.

Мать девочки обнаружили через несколько часов - 41-летняя жительница Николаевской области оказалась настолько пьяна, что забыла (как она уверяет) не только об этом ребенке, но и о трех других, которых она оставила, по ее словам, на попечении бабушки.

Как выяснилось, на самом деле найденышу 13 месяцев. В Александровку ее мать приехала вслед за мужчиной, который бросил ее сразу после рождения ребенка. Женщина вместе с младенцем скиталась, ночевала, где придется.

В отношении матери направлены в суд административные материалы по ст.184 ч.1 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Девочка находится в больнице. Вопросам ее дальнейшей судьбы занимается служба по делам детей.