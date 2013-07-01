В Николаеве 9 человек попали в инфекционную больницу
15:18, 01 июля 2013Новости регионов
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После посещения кафе
В Николаеве 28 июня 9 человек госпитализированы в областную инфекционную больницу после посещения одного и того заведения общественного питания.
Об этом УНИАН сообщил представитель управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.
"Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит", - уточнил он.
Сейчас проводится лечение и обследование согласно протоколам.
По результатам бактериологических исследований будет установлен окончательный диагноз.
Как сообщил УНИАН информированный источник, пострадали выпускники одного из николаевских вузов, которые в кафе "Приятное свидание" отмечали выпускной.
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