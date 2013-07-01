В Николаеве 9 человек попали в инфекционную больницу

В Николаеве 28 июня 9 человек госпитализированы в областную инфекционную больницу после посещения одного и того заведения общественного питания.

Об этом УНИАН сообщил представитель управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

"Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит", - уточнил он.

Сейчас проводится лечение и обследование согласно протоколам.

По результатам бактериологических исследований будет установлен окончательный диагноз.

Как сообщил УНИАН информированный источник, пострадали выпускники одного из николаевских вузов, которые в кафе "Приятное свидание" отмечали выпускной.