На Запорожье, летая на парашюте, погибла 25-летняя девушка

В Запорожской области во время катания на парашюте за катером погибла 25-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, «29 июня около 18-05 в акватории Утлюкского лимана около пгт Кирилловка (в курортной зоне на побережье Азовского моря – УНИАН) житель Херсонской области 1973 г.р. с помощью нестандартного прогулочного катера катал на парашюте женщину 1988 г.р. В сложившихся погодных условиях (сильные порывы ветра) он обязан был отвязать канат от парашюта, но не сделал этого. В результате женщину отнесло в акваторию Утлюкского лимана и во время полета ее неоднократно ударяло о воду. После того, как женщину догнали, было установлено, что от полученных травм она скончалась», - сообщили в ОСО.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто криминальное производство по ст.291 УК Украины (нарушение действующих транспортних правил).

Проводится досудебное расследование.