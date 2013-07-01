В Николаеве расследуют отравление 6 детей в детсаду

Прокуратура Корабельного района. Николаева начала уголовное производство по факту отравления детей в дошкольном учреждении № 104 Николаева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - цитирует пресс-служба слова прокурора прокуратуры Корабельного района г. Николаева Дмитрия Кучеренко.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства.

Деятельность детского сада временно приостановлена.

Согласно ч. 1 ст. 325 УК Украины нарушение правил и норм, установленных в целях предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, расширенная комиссия Николаевского городского совета проверит систему питания в дошкольных и школьных учреждениях Николаева после заболевания 22-25 июня 6 воспитанников детсада №104.

И.о. мэра Николаева, секретарь городского совета Владимир Коренюгин сообщил, что у 6 воспитанников детсада №104 обнаружен желудочный вирус.

Кроме того, сейчас органы прокуратуры проверяют систему питания всех дошкольных учреждений в Николаеве.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве с острой кишечной инфекцией в областную детскую инфекционную больницу в период с 22 по 24 июня были доставлены 5 воспитанников детского сада № 104 Корабельного района Затем был госпитализирован еще один ребенок.

Специалисты Госсанэпидслужбы обследовали 50 человек и провели 52 бактериологических исследования на патогенную флору объектов окружающей среды, а также провели заключительную дезинфекцию в детском учреждении и по месту жительства больных.

27 июня и.о. мэра Николаева, секретарь городского совета Владимир Коренюгин сообщил, что у 6 воспитанников детсада №104 обнаружен желудочный вирус.

27 июня депутаты Николаевского горсовета на сессии приняли решение о том, что расширенная комиссия горсовета проверит систему питания в дошкольных и школьных учреждениях Николаева.