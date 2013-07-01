Виннитчина: молния убила женщину во время ужина во дворе
13:45, 01 июля 2013Новости регионов
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Еще одна - больнице
В Винницкой области молния убила женщину.
Как сообщает Управление ГСЧС Украины в Винницкой области, 28 июня в 21.45 немировским спасателям поступило сообщение о том, что в селе Гунька во время грозы молния попала в двух местных жительниц 1968 и 1959 года рождения.
45-летняя женщина автомобилем скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести была доставлена в Немировскую центральную районную больницу. Ее 54-летняя односельчанка погибла.
По предварительной информации, поражение молнией произошло во время ужина за одним столом во дворе под открытым небом.
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