На Ривненщине 7-летний ребенок обгорел в трансформаторе

В Ривненской области 7-летний ребенок обгорел в трансформаторной подстанции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, 30 июня мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Дубровицкой районной больницы. Врачи констатировали у него поражение электрическим током, ожоги правой руки, верхней области спины, задней поверхности обоих бедер, ожоговый шок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе энергопоставляющей компании Ривненской области, сейчас выясняется, как и с какой целью мальчик попал на подстанцию.