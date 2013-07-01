На Ривненщине 7-летний ребенок обгорел в трансформаторе
12:02, 01 июля 2013Новости регионов
0
Поражение током, ожоги
В Ривненской области 7-летний ребенок обгорел в трансформаторной подстанции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, 30 июня мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Дубровицкой районной больницы. Врачи констатировали у него поражение электрическим током, ожоги правой руки, верхней области спины, задней поверхности обоих бедер, ожоговый шок.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе энергопоставляющей компании Ривненской области, сейчас выясняется, как и с какой целью мальчик попал на подстанцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter