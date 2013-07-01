В Трускавце начальника санатория задержали за взятку
11:13, 01 июля 2013Новости регионов
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Требовал за торговлю сувенирами
Сотрудники Управления СБУ во Львовской области совместно с работниками прокуратуры разоблачили начальника одного из ведомственных санаториев города Трускавца, который требовал 4 тыс. грн неправомерной выгоды за предоставление разрешения частному предпринимателю на торговлю сувенирами на территории медицинского учреждения.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, 26 июня правоохранители поймали полковника медицинской службы с поличным в его служебном кабинете при получении им второй части денег в размере 2,5 тыс. гривень.
По материалам СБУ органами прокуратуры начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) и ч.1 ст.423 (злоупотребление военным должностным лицом властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Должностному лицу грозит наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или служебное ограничение сроком до двух лет, либо лишение свободы сроком до трех лет.
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