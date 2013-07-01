В Кривом Роге сильный ветер повалил 70 деревьев

В Кривом Роге Днепропетровской области вчера вечером сильным ветром и дождем с градом были повреждены шиферные кровли и окна 5 частных жилых домов, сорваны крыши с 6 металлических киосков и повалено около 70 деревьев.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-за ненастья травмирован один человек, оборваны линии электропередач.

По состоянию на 7.00 понедельника, 1 июля, в пяти районах города остаются без электроснабжения 302 частных жилых дома и 59 домов (от 2 до 4 этажей).

Подразделениями ГСЧС, бригадами РЭМ и коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий ненастья. Заторов на дорогах города нет. Убытки уточняются.