В Киеве в Днепре утонули трое граждан Ирака

Вчера в 19.14 в Дарницком районе Киева, на жилищном массиве Осокорки в Днепре во время купания утонули трое граждан Республики Ирак.

В 19.37 тела погибших были подняты на поверхность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.