Николаевский горсовет проверит питание в детсадах и школах

Расширенная комиссия Николаевского городского совета проверит систему питания в дошкольных и школьных учреждениях Николаева после заболевания 22-25 июня 6 воспитанников детсада №104.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты, сегодня, 27 июня, во время заседания сессии городского совета.

И.о. мэра Николаева, секретарь городского совета Владимир Коренюгин сообщил, что у 6 воспитанников детсада №104 обнаружен желудочный вирус.

"Вот официальное заключение, которое подписал Клочко - начальник областной санэпидстанции: у детей обнаружен желудочный вирус, то есть это не пищевое отравление, это вирус, который попал к детям контактным путем", - сообщал Коренюгин.

Депутатская комиссия, в которую вошли представители всех депутатских фракций, проверит питание во всех детских дошкольных и школьных учреждениях Николаева.

Кроме того, сейчас органы прокуратуры проверяют систему питания всех дошкольных учреждений в Николаеве.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве с острой кишечной инфекцией в областную детскую инфекционную больницу в период с 22 по 24 июня были доставлены 5 воспитанников детского сада № 104 Корабельного района Затем был госпитализирован еще один ребенок.

Специалисты Госсанэпидслужбы обследовали 50 человек и провели 52 бактериологических исследования на патогенную флору объектов окружающей среды, а также провели заключительную дезинфекцию в детском учреждении и по месту жительства больных.