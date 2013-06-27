В Николаеве женщину на пляже укусила змея
16:08, 27 июня 2013Новости регионов
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Госпитализирована
В Николаеве 51-летняя женщина госпитализирована 26 июня после укуса змеи на пляже.
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев.
По его данным, пострадавшая доставлена в токсико-терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи.
Женщина госпитализирована с диагнозом «рваная рана пальца правой кисти».
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