В Николаеве женщину на пляже укусила змея

Госпитализирована

В Николаеве 51-летняя женщина госпитализирована 26 июня после укуса змеи на пляже. Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев. По его данным, пострадавшая доставлена в токсико-терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Женщина госпитализирована с диагнозом «рваная рана пальца правой кисти».

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