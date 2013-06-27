В Севастополе ликвидировали подпольный алкогольный цех
Изъяли более тонны вина-суррогата
Оперативники Главного управления Министерства доходов и сборов в Севастополе ликвидировали подпольный цех по производству и реализации фальсифицированных алкогольных напитков.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в информационно-коммуникационном отделе ГУ Миндоходов в Севастополе.
В ходе обысков в рамках уголовного правонарушения было изъято более одной тонны поддельного вина, изготовленного из неустановленных компонентов, в антисанитарных условиях, а также оборудование, сырье и материалы для производства фальсификата на общую сумму свыше 100 тыс. грн.
Так называемое «сухое» и «крепленое» вино граждане изготовляли и хранили в бочках и бутылях в большом подвале частного гаража. Реализация сомнительных напитков осуществлялась жителям и гостям города под брендами известных крымских производителей.
С начала текущего года это уже четвертое уголовное правонарушение, выявленное оперативниками Миндоходов Севастополя в сфере незаконного оборота подакцизных товаров.