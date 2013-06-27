Во Львове пенсионер получил травмы от взрыва газа

Во Львове в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома, расположенного в центре города, тяжело травмирован 63-летний владелец квартиры.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСНЧ в Львовской области, чрезвычайное происшествие случилось 26 июня в 17.49 в квартире на 3-м этаже 4-этажного жилого дома по улице Городокской, 45.

Как отмечается в сообщении, “произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения”.

“В результате 63-летний мужчина получил 60 процентов термических ожогов тела. Пострадавшего каретой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение коммунальной 8-й городской клинической больницы Львова. В результате данного происшествия в квартире повреждены входные двери, выбито 3 окна с рамами на кухне и в комнате квартиры, а также повреждены в разной степени стекла в 7-ми окнах других квартир и лестничной клетки соседнего подъезда. Повреждений несущих конструкций жилого дома нет”, - отмечается в сообщении.

Также элементами оконных конструкций повреждены два легковых автомобиля, которые были припаркованы на улице.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС Украины в Львовской области, частности, 15 спасателей и 3 единицы техники.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Проводятся следственные действия.