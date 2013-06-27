На Николаевщине корова убила своего хозяина

Во Врадиевском районе Николаевской области 55-летний мужчина умер после нападения на него коровы.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области.

По данным милиции, потерпевший получил травмы на пастбище.

"Со слов свидетелей, мужчина пришел, чтобы напоить свою корову, но в какой-то момент, по неизвестным причинам, его домашняя скотина нанесла потерпевшему травмы", - говорится в сообщении милиции.

Потерпевший был госпитализирован в Кривоозерскую районную больницу Николаевской области с диагнозом «повреждение внутренних органов», где от полученных телесных повреждений скончался.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.