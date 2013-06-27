В Харькове нашли женщину, которая бросила сына на улице

В Харькове правоохранители установили личность женщины, которая оставила своего четырехдневного ребенка на улице.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это оказалась та же женщина, которая сообщила милиции о том, что нашла младенца.

Во время общения со правоохранителями, 37-летняя харьковчанка сообщила, что сознательно решила избавиться от ребенка. Положив его в пакет, злоумышленница позвонила по телефону в милицию и сообщила, что в кустах нашла младенца. Свой поступок женщина объясняет нежеланием воспитывать сына, потому что уже имеет двоих детей.

На данный момент мать категорически отказывается забирать ребенка из больницы.

Сейчас женщина дает показания во Фрунзенском райотделе милиции. Она находится под подпиской о невыезде. Меру пресечения свободы ей изберет суд с учетом обстоятельств, которые будут установлены во время следствия.

Как сообщал УНИАН, 25 июня около 21:00 во Фрунзенском районе Харькова в кустах вблизи многоэтажного жилого дома нашли младенца.

Мальчик, которому приблизительно 4 дня, был госпитализирован в перинатальный центр. По данным первичного медосмотра, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 2 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности матерью новорожденного ребенка). Прокуратура района процессуально руководит расследованием.