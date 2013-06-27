В центре Ривного на новостройке упал кран
08:54, 27 июня 2013Новости регионов
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Стрела повредила капот машины
В центре Ривного на строительной площадке недалеко от Главпочтамта, где ведется сооружение многоэтажного жилого дома 26 июня упал гусеничный строительный кран.
Как передает корреспондент УНИАН, стрела крана достигла стоянки автомобилей и повредила капот одной из машин.
В настоящее время известно, что стрела оборвала линию электропередачи и без света остались жители нескольких домов. Энергоснабжение было прекращено в результате срабатывания автоматической системы защиты.
Сейчас проводятся восстановительные работы.
Правоохранители выясняют причины падения крана.
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