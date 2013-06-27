В центре Ривного на новостройке упал кран

В центре Ривного на строительной площадке недалеко от Главпочтамта, где ведется сооружение многоэтажного жилого дома 26 июня упал гусеничный строительный кран.

Как передает корреспондент УНИАН, стрела крана достигла стоянки автомобилей и повредила капот одной из машин.

В настоящее время известно, что стрела оборвала линию электропередачи и без света остались жители нескольких домов. Энергоснабжение было прекращено в результате срабатывания автоматической системы защиты.

Сейчас проводятся восстановительные работы.

Правоохранители выясняют причины падения крана.