27-29 июня в Украине повысится пожарная опасность
08:42, 27 июня 2013Новости регионов
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В большинстве районов
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении пожарной опасности в Украине.
Как сообщает сайт Госслужбы, 27-29 июня в большинстве районов восточной Украины, а 27 июня – местами и в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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