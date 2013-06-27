27-29 июня в Украине повысится пожарная опасность

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении пожарной опасности в Украине.

Как сообщает сайт Госслужбы, 27-29 июня в большинстве районов восточной Украины, а 27 июня – местами и в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.