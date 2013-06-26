В Сумах с четвертого этажа выпала 11-месячная девочка

В Сумах сегодня, 26 июня, рано утром из окна с четвертого этажа выпала 11-месячная девочка и осталась жива.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, при падении ребенок зацепился за бельевую веревку и упал на газон, получив лишь многочисленные ссадины.

Сообщение о происшествии поступило в милицию в 5:30 от соседей. 20-летняя мама девочки в это время спала. По предварительным данным, ребенок залез на диван, который стоит возле окна, затем на подоконник и выпал из открытого окна.

По словам соседей, мать всегда следила за своей дочерью.

По данному факту милиция проводит проверку.

Как сообщал УНИАН, 11 мая из окна 4-го этажа 9-этажного жилого дома в Сумах выпала девочка 2010 года рождения, которая в результате падения осталась жива. 16 мая в час ночи из окна первого этажа многоэтажного дома с трехметровой высоты выпал 3-летний мальчик, который также остался жив.