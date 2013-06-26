В центре Львова провалилась проезжая часть дороги

В центре Львова, на пересечении улиц Городоцкая - Хотинская – Короткая из-за разрушения канализационного коллектора, построенного во времена Австро-Венгрии в начале 19 в., провалилась проезжая часть дороги.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь „Львовводоканала” Уляна Горбатая, провал коллектора произошел 25 июня.

По ее словам, во время обследования специалисты «Львовводоканала» выяснили, что под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор - стоковые воды вымыли 15 м3 почвы, что повлекло провал размером 4 на 4 м, глубиной до 3 м.

«Авария произошла на коллекторе, который транспортирует стоки с улиц Хотинская, Короткая и подсоединен к главному канализационному коллектору на улице Городоцкой. Для замены разрушенного коллектора нам придется устроить канализационный колодец на глубине 8 м. На этом участке большая глубина залегания коллекторов - от 8 до 12 м, это, конечно, осложняет работу. В настоящее время проводим подготовительные работы, завозим материалы. Ремонтные работы начнем как только получим разрешение на перекрытие движения транспорта», - отметил начальник отдела канализационного хозяйства Владимир Васильченко.

Сейчас место провала ограждено, выставлены предупредительные знаки.