Прокуратура требует ликвидировать семейный детдом в Мелитополе

Мелитопольская межрайонная прокуратура заявила в суд иск о расторжении соглашения об организации детского дома семейного типа в г. Мелитополе, которое было заключено между родителями-воспитателями и исполкомом городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В сообщении отмечается, что проверка прокуратуры установила, что родители-воспитатели постоянно нарушают права и законные требования своих несовершеннолетних воспитанников.

“В частности, дети не получают соответствующей медицинской помощи, не посещают учебные заведения, не находятся на жилищном учете и не получают своевременно паспорта и т.п. Как следствие, трое воспитанников семейного детдома осуждены за совершение преступлений, приемная мать также неоднократно привлекалась к административной ответственности”, - сообщили в прокуратуре.

В сообщении также отмечается, что сейчас на воспитании в семейном детдоме остаются пятеро несовершеннолетних.