Прокуратура требует ликвидировать семейный детдом в Мелитополе
14:58, 26 июня 2013Новости регионов
2
"Мать" не занимается воспитанием детей
Мелитопольская межрайонная прокуратура заявила в суд иск о расторжении соглашения об организации детского дома семейного типа в г. Мелитополе, которое было заключено между родителями-воспитателями и исполкомом городского совета.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
В сообщении отмечается, что проверка прокуратуры установила, что родители-воспитатели постоянно нарушают права и законные требования своих несовершеннолетних воспитанников.
“В частности, дети не получают соответствующей медицинской помощи, не посещают учебные заведения, не находятся на жилищном учете и не получают своевременно паспорта и т.п. Как следствие, трое воспитанников семейного детдома осуждены за совершение преступлений, приемная мать также неоднократно привлекалась к административной ответственности”, - сообщили в прокуратуре.
В сообщении также отмечается, что сейчас на воспитании в семейном детдоме остаются пятеро несовершеннолетних.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter