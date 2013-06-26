Количество малышей, отравившихся в детсаду Николаева растет

В Николаеве еще один ребенок госпитализирован с острой кишечной инфекцией в областную детскую инфекционную больницу, куда в период с 22 по 24 июня были доставлены 5 воспитанников детского сада № 104 Корабельного района.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины в Николаевской области.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, "дети идут на поправку. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, ждем результаты лабораторных исследований". -

Специалисты Госсанэпидслужбы обследовали 50 человек и провели 52 бактериологических исследования на патогенную флору объектов окружающей среды, а также провели заключительную дезинфекцию в детском учреждении и по месту жительства больных.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве период с 22 по 24 июня в областную детскую инфекционную больницу с подозрением на гастроэнтероколит госпитализированы пятеро детей 2008-2010 годов рождения.

Дети с симптомами гастроэнтероколита доставлены в больницу из дошкольного заведения Корабельного района Николаева.