В киевские детсады поставляют испорченные продукты

Причиной отравления малышей в детском саду №455 стал сальмонеллез — таковы данные анализов, которые провели в Госсанэпидслужбе Украины. Напомним, на прошлой неделе 43 ребенка и две сотрудницы детсада с симптомами отравления попали в больницу №2.

«Бактериологическое исследование показало, что дети (43 малыша от 3 до 6 лет) из детсада №455 заболели сальмонеллезом. Инфекция передалась с вермишелевой запеканкой с курятиной и яйцами, которую приготовили в детсаду. Сальмонеллу обнаружили в яйцах», — пояснили «Вестям» в Госсанэпидслужбе Украины.

Любопытно, что, как сказали нам в департаменте образования КГГА, на яйца поставщик предъявил все документы, которые подтверждают качество продукции, а также ветсправку.

Повара садов не исключают, что ЧП может повториться в любом детском учреждении. Дескать, поставщики привозят им некачественные продукты, а отказаться нет возможности. «Не думайте, что повара не хотят кормить детей качественной едой, — рассказывает детсадовский повар с 30-летним стажем Наталья В. — Вот, например, должен был поставщик привезти охлажденную курятину, а привез перемороженную курицу, которая при разморозке уменьшилась вполовину. Или такую же рыбу. И что можно приготовить? Овощи привозят вялые и дряблые, порой и гнилые, капуста с черными пятнами, из фруктов — только яблоки да сок разбавленный. Крупы второго, а то и третьего сорта».

По ее словам, есть проблема и в оборудовании на кухнях. «То морозилка не работает, то вытяжка, то ни того, ни другого нет. В некоторых садах плиты такие старые, что на них можно просто не дожарить что-то, поэтому приходится менять меню», — говорит повар.

А вот по поводу санкнижек она уверяет, что у всех работников кухни они есть, и «липы» быть не может. «Нас посылают в одну больницу на обследование, но проблема в том, что анализы берут не как раньше, раз в месяц, а раз в полгода».

В департаменте образования говорят, что на ребенка в день выделяют 18 грн, и за эти деньги можно приготовить нормальный обед. «А если поставщик привозит плохой товар, то детсад вправе от него отказаться. В таком случае, мы потом просто расторгнем договор с этой фирмой. В идеале на все сады должен быть один поставщик, но пока это сделать не получается», — парируют в департаменте. В детсадах говорят, что боятся отказываться от товара: «Чем кормить детей, если и этого не будет?», — недоумевает повар Наталья В.