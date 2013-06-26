В Харькове в кустах возле многоэтажки нашли младенца

Во Фрунзенском районе Харькова в кустах возле многоэтажного жилого дома нашли младенца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Фрунзенского района Харькова Олега Гладких, ребенка нашли прохожие вчера, 25 июня, около 21.00.

Мальчик, которому приблизительно 4 дня, госпитализирован в перинатальный центр. По данным первичного медосмотра, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительно квалификацией ч. 2 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности матерью новорожденного ребенка).

Прокуратура района процессуально руководит расследованием. Проводятся мероприятия по розыску и установлению родителей младенца.