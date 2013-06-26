В Виннице с 5-го этажа выпала 2-летняя девочка и осталась жива

В Виннице с пятого этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка и осталась жива.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Винницкой области.

25 июня в 21:00 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №1 поступило сообщение о том, что в Виннице на ул. Космонавтов выпал из окна пятого этажа ребенок, 2011 года рождения. На место происшествия была вызвана «карета скорой помощи», на которой девочка была доставлена в областную детскую больницу.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение с предварительным диагнозом «перелом бедра, правый пневмоторакс, закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга».

На данный момент состояние ребенка стабильно тяжелое.