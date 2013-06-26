В Кременчуге 22-летний парень угрожал взорвать многоэтажку

В Кременчуге Полтавской области 22-летний местный житель повредил газовый стояк в квартире и угрожал взорвать дом. Из-за угрозы взрыва бытового газа спасатели эвакуировали 40 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления ГСЧС, 25 июня в 18:51 в государственную пожарно-спасательную часть № 22 Кременчуга поступило сообщение о том, что в одной из квартир 9-этажного жилого дома по улице Лейтенанта Днепрова закрылся 22-летний гражданин и угрожает взорвать дом.

Оказалось, что человек после домашней ссоры повредил газовый стояк в квартире, в результате чего квартира и подъезд дома начали заполняться газом.

Для обеспечения безопасности населения спасателями была проведена эвакуация 40 жителей дома.

Мужчина в квартиру к себе не впускал. Тогда представители газовой службы отключили газовое снабжение дома и сделали замеры концентрации газа. Оказалось, что они приближены к взрывоопасному уровню.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения попали через соседний балкон в квартиру мужчины, открыли входную дверь и проветрили помещение. Хозяина отправили в районный отдел милиции для установления обстоятельств происшествия.