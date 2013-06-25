Тернопольщина: чиновники нажились на ремонте больницы

На Тернопольщине разоблачили должностных строительного предприятия, которые, подделав документы, незаконно получили 70 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что служебные лица одного из обществ при проведении ремонта помещений Тернопольского районного территориального медицинского объединения внесли заведомо ложные сведения в официальные документы по объемам выполненных работ.

Подделав документы, чиновники незаконно получили средства медицинского учреждения на общую сумму свыше 70 тыс. грн.

По данному факту в конце прошлой недели начато уголовное производство по ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом с целью получения неправомерной выгоды и служебная подделка).