В Скадовске на пляже нашли трупы мужчины и ребенка
15:51, 25 июня 2013Новости регионов
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Ведется следствие
23 июня в Скадовске Херсонской области в 15:07 на городском пляже в воде отдыхающими были обнаружены два трупа.
Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Херсонской области, погибшие — 25-летний житель города Белозерск Донецкой области и его 11-летний племянник, житель с. Приморское Скадовского района.
Причина смерти устанавливается.
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