В Скадовске на пляже нашли трупы мужчины и ребенка

23 июня в Скадовске Херсонской области в 15:07 на городском пляже в воде отдыхающими были обнаружены два трупа.

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Херсонской области, погибшие — 25-летний житель города Белозерск Донецкой области и его 11-летний племянник, житель с. Приморское Скадовского района.

Причина смерти устанавливается.