В Николаеве в детсаду отравились малыши: все в больнице

15:36, 25 июня 2013
Новости регионов
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Подозрение на гастроэнтероколит

В Николаеве период с 22 по 24 июня в областную детскую инфекционную больницу с подозрением на гастроэнтероколит госпитализированы пятеро детей 2008-2010 годов рождения.

 
Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, "состояние здоровья средней тяжести с положительной динамикой, угрозы жизни нет".
 
Дети с симптомами гастроэнтероколита доставлены в больницу из дошкольного заведения Корабельного района Николаева.
 
Сейчас дети находятся под наблюдением медицинских работников, проводится лечение и исследования согласно протокола.
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