В Николаеве в детсаду отравились малыши: все в больнице

В Николаеве период с 22 по 24 июня в областную детскую инфекционную больницу с подозрением на гастроэнтероколит госпитализированы пятеро детей 2008-2010 годов рождения.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, "состояние здоровья средней тяжести с положительной динамикой, угрозы жизни нет".

Дети с симптомами гастроэнтероколита доставлены в больницу из дошкольного заведения Корабельного района Николаева.

Сейчас дети находятся под наблюдением медицинских работников, проводится лечение и исследования согласно протокола.