У детей, отравившихся в киевском детсаду, выявили сальмонеллез

У детей, которые отравились в дошкольном учебном заведении №455 в Днепровском районе Киева, обнаружен сальмонеллез.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины.

В частности, как напомнили в Минздраве, в результате вспышки острой кишечной инфекции в этом детсаду пострадали 45 человек, среди которых 43 воспитанника и двое сотрудников заведения.

Состоянием на 9 часов утра 25 июня в Киевской городской детской клинической больнице №2 остаются на лечении 29 детей и в инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы №9 - двое взрослых сотрудников.

По результатам бактериологических исследований у 18 больных, в том числе 16 детей, установлен окончательный диагноз - “сальмонеллез, вызванный сальмонеллой Enteritidis группы D”, подчеркивается в сообщении.

«Этиологическим фактором заболевания во время вспышки стала сальмонелла Enteritidis группы D, что подтверждают результаты ее выделения у больных, в суточной пробе вермишелевой запеканки с мясом курицы и в столовых куриных яйцах, которые по рецептуре были включены в состав указанного блюда», - добавили в Минздраве.

Фактором передачи инфекции была вермишелевая запеканка с мясом курицы, изготовленная на пищеблоке ДУЗ №455 на обед 18 июня, яйца столовые куриные категории С1, которые по рецептуре были включены в состав блюда: «вермишелевая запеканка с мясом курицы». При бактериологическом исследовании от 20-24 июня в яйцах этой партии установлена сальмонелла Enteritidis группы D. Проведены необходимые меры по локализации и ликвидации очага, говорится в сообщении.

21 июня отделением дезинфектологии ГУ «Киевский лабораторный центр» Госсанэпидслужбы Украины повторно проведена заключительная дезинфекция помещений заведения.

Робота ДУЗ №455 приостановлена согласно соответствующему постановлению начальника Деснянского межрайонного управления Главного управления Госсанэпидслужбы в г. Киеве.

Кроме того, по данным министерства, 24 июня начальником Деснянского межрайонного управления Госсанэпидслужбы Украины в Киеве «вынесено постановление №20 о запрещении реализации в детских заведениях района яиц куриных предприятия-производителя ЧАО «Агрофирма Березанская птицефабрика», с. Садовое, Барышевский район Киевской области, полученных 29.05.2013 по накладной №508100 с удостоверением о качестве от 27.05.2013 №383 и ветеринарной справкой В от 29.05.2013 № 5479363 категория С1, от ЧП «Ника-1».

Также было отобрано шесть проб яиц столовых куриных в других ДУЗ Днепровского района. Исследования продолжаются, отмечается в сообщении.