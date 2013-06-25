В Киеве за минувшие выходные утонули 9 человек

В столице в минувшие выходные на открытых водоемах погибли девять человек в возрасте от 15 до 30 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

При этом спасатели констатируют, что большинство погибших во время купания людей отдыхали в неразрешенных местах, на необорудованных пляжах и употребляли алкогольные напитки, что спровоцировало нарушение работы мышц, внутренних органов, притупило их реакцию и спасательные инстинкты.

Главное управление ГСЧС в Киеве советует отдыхающим перед тем, как отправиться на отдых возле воды, ознакомиться с перечнем пляжей, безопасных для отдыха в этом году. Также в Госслужбе призывают помнить элементарные правила безопасности на воде, никогда не нырять в тех местах, где не проверено дно, а главное – не употреблять алкогольные напитки во время отдыха на открытых водоемах.

В целом, по данным Главного управления ГСЧС, с начала года в Киеве на воде погибли уже 32 человека, из них 19 - в этом месяце.