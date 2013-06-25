Львовщина: от укусов змей пострадали два человека

13:33, 25 июня 2013
Новости регионов
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Состояние средней тяжести

Во Львовской области за минувшие выходные от укусов змей пострадали два человека.

 
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты львовской ОГА, в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ госпитализирован 45-летний житель села Сокольники Пустомытовского района с диагнозом укус змеи в голеностопный сустав. Состояние пострадавшего средней тяжести.
 
От укуса змеи также пострадала 34-летняя жительница села Дубина Сколевского района, которая госпитализирована в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с диагнозом укус змеи в палец ноги. Состояние пострадавшей средней тяжести.
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