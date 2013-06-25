Львовщина: от укусов змей пострадали два человека

Во Львовской области за минувшие выходные от укусов змей пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты львовской ОГА, в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ госпитализирован 45-летний житель села Сокольники Пустомытовского района с диагнозом укус змеи в голеностопный сустав. Состояние пострадавшего средней тяжести.

От укуса змеи также пострадала 34-летняя жительница села Дубина Сколевского района, которая госпитализирована в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с диагнозом укус змеи в палец ноги. Состояние пострадавшей средней тяжести.