В Житомире выявили подпольную нарколабораторию

В Житомире участковый милиционер выявил подпольную нарколабораторию, организатор которой накануне предпринял попытку самоубийства.

Как рассказала УНИАН руководитель сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, лабораторию выявили 20 июня.

Лаборатория находилась в частном помещении, недавно сданном хозяевами в аренду.

Соседей тревожили подозрительные посетители во дворе и они обратились в милицию. Во время проверки участковый выявил в помещении оборудование для лаборатории по изготовлению амфетамина.

Помещение было все забрызгано кровью и заставлено химическими реактивами, прекурсорами, колбами, забросано шприцами и разбитыми термометрами.

Установлено, что сам арендатор жилья — 29-летний неработающий мужчина — во время визита правоохранителей находился в реанимационном отделении одной из житомирских больницы, совершив накануне, 19 июня, по неизвестным причинам попытку самоубийства. По словам медиков, мужчина нуждается в длительном специальном лечении.

Из лаборатории изъяты свертки фольги, порошкообразное вещество, электронные весы для измерения малых доз, записи по технологии изготовления наркотических средств, посуда, оборудование и пр.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.