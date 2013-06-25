На реке перевернулась лодка: погибли и взрослые, и дети
12:01, 25 июня 2013Новости регионов
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Трагедия в Харьковской области
23 июня в 12.22 в Харьковской области недалеко от с. Эсхар Змиевского района на реке Сиверский Донець возле дамбы перевернулась резиновая лодка с мотором, в результате чего погибли четверо жителей Харькова, в том числе двое детей 2006 г.р.
Тело одного человека найдено и поднято на поверхность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7.00 воскресенья тела трех погибших не найдены. Поисковые работы продолжаются, к ним привлечены водолазы коммунальной водолазной службы.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
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