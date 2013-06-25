На реке перевернулась лодка: погибли и взрослые, и дети

23 июня в 12.22 в Харьковской области недалеко от с. Эсхар Змиевского района на реке Сиверский Донець возле дамбы перевернулась резиновая лодка с мотором, в результате чего погибли четверо жителей Харькова, в том числе двое детей 2006 г.р.

Тело одного человека найдено и поднято на поверхность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 воскресенья тела трех погибших не найдены. Поисковые работы продолжаются, к ним привлечены водолазы коммунальной водолазной службы.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.