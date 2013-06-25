В Одессе с 7 этажа выпала 6-летняя девочка
11:59, 25 июня 2013Новости регионов
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Мать была пьяна
В Одессе милиция выясняет обстоятельства падения шестилетнего ребенка с 7 этажа.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 24 июня около 20.00 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что по проспекту Добровольского (Суворовский район) с балкона седьмого этажа выпала несовершеннолетняя.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Суворовского районного отдела милиции для установления причины падения ребенка. На данный момент правоохранители выяснили, что девочка находилась на балконе со своей матерью, которая, по предварительным данным, пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Подробности происшествия устанавливаются.
Ребенок госпитализирован с многочисленными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой в детскую областную больницу.
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