В Одессе с 7 этажа выпала 6-летняя девочка

В Одессе милиция выясняет обстоятельства падения шестилетнего ребенка с 7 этажа.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 24 июня около 20.00 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что по проспекту Добровольского (Суворовский район) с балкона седьмого этажа выпала несовершеннолетняя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Суворовского районного отдела милиции для установления причины падения ребенка. На данный момент правоохранители выяснили, что девочка находилась на балконе со своей матерью, которая, по предварительным данным, пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Подробности происшествия устанавливаются.

Ребенок госпитализирован с многочисленными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой в детскую областную больницу.