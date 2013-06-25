В Киеве проверят санитарно-гигиеническое состояние всех детсадов
11:58, 25 июня 2013Новости регионов
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В Киеве будут проверены все детские сады на соответствие санитарно-гигиеническим нормам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Оксана Добровольская.
По ее словам, на сегодняшний день в Киеве по графику закрываются детсады для того, чтобы привести их в надлежащее состояние.
“Не будет ни одного сада, который обойдет проверка. На пятницу (21 июня) были проверены 53 сада, а уже сегодня будут проверены более половины детских садов. Всего на балансе города находится 477 детских садов”, - сообщила Добровольская.
Как сказала руководитель департамента, проверка детсадов будет длиться три дня.
Кроме того, отметила Добровольская, для работников, имеющих отношение к питанию в детсадах, будет проведен дополнительный инструктаж по технике безопасности.
“В частности, это касается кладовщиков, которые принимают продукты, поваров, которые готовят еду для детей, и медицинских сестер, которые проверяют качество питания. До 15 августа все эти работники должны сдать соответствующую аттестацию на организацию питания в детских садах”, - сказала Добровольская.
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