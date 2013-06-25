Ривненщина: 13-летнюю девочку убило током

23 июня в селе Городище Березновского районо Ривненской области, спасая корову, погибла 13-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, в результате порыва линии электропередач смертельно травмирована электротоком местная 13-летняя жительница.

В энергопоставляющей компании Ривненской области сегодня этот факт комментировать отказались, ссылаясь на то, что 24 июня является выходным днем.

По словам руководителя сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Тамары Лысенко, работникам правоохранительных органов удалось выяснить, что ребенок шел по улице села вслед за коровой. Вдруг животное наступило на оборванный провод и упало. Девочка хотела отбросить электропровод и получила смертельный удар током.

Проводится расследование.