В Киеве чаще всего называют девочек Алиной и Анастасией

В Киеве во время регистрации детей наибольшей популярностью в течение 5 месяцев нынешнего года пользовались около 50 мужских и женских имен, сообщили УНИАН в пресс-службе Укргосреестра.

В частности, это были женские имена Алина, Анастасия, Анна, Арина, Валерия, Варвара, Вероника, Виктория, Дарина, Дария, Дарья, Ева, Елизавета, Злата, Екатерина, Маргарита, Мария, Милана, Александра, Полина, Саломея, София, Юлия.

Что касается новорожденных мальчиков, то родители чаще всего давали им имена Андрей, Антон, Артем, Владислав, Владимир, Глеб, Давыд, Даниил, Даниил, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Илья, Кирилл, Максим, Марк, Матвей, Николай, Михаил, Назар, Никита, Александр, Алексей, Тимофей, Тимур, Ярослав.

Также среди детских имен нередко случались и нетрадиционные. За этот период девочек называли такими именами, как Аглая, Азалия, Аделаида, Аделина, Айнур, Алсанна, Альмира, Амалия, Амира, Анелия, Ани, Аполлинария, Арианна, Аурора, Афина, Божена, Ванесса, Веляна, Винора, Власта, Габриэль, Джаника, Дзвенислава, Динара, Эсли, Эсфирь, Этере, Есения, Забава, Златослава, Зоиана, Иллария, Иоанна, Иустиния, Йин Цюн, Камилла, Квитослава, Линда, Луиза, Малина, Малика, Мари, Марьям, Мелиса, Милада, Милана, Милолика, Мира, Мирабелла, Моника, Наина, Николь, Оливия, Паулина, Полианна, Риана, Сабрина, Славяна, Слада, Согдиана, Танви, Тиматини, Хая, Цвитана, Юния, Ярдана, Ясна. Что же касается мальчиков, то им давали имена Алотон, Амир, Антин, Антоний, Араме, Ариэль, Ашот, Баграт, Бо, Венес, Владон, Габриэле, Дамир, Даниэль, Данислав, Дарио, Дарюш, Джанардана, Дилявер, Добромир, Дюбомир, Эмир, Энелиджелагбон, Егорий, Еремий, Исайя, Иоанн, Кристиан, Лаврентий, Маркиян, Нестор, Нихат, Нил, Парис, Пересвет, Рамиль, Ратибор, Рувим, Савва, Самир, Светозар, Сила, Симеон, Стефан, Усеин, Халилуло, Хасим.

Всего за 5 месяцев нынешнего года в столице зарегистрировано более 13 тыс. (13 013) новорожденных.

Больше всего детей зарегистрировано в Дарницком районе (1 817), дальше идут Соломенский (1 606), Деснянский (1 505), Святошинский (1 501) и Днепровский (1 434) районы.