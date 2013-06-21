В столице не будут увольнять медиков и закрывать больницы

Директор Департамента здравоохранения Виталий Мохорев заверяет, что реорганизация столичной медицины не будет сопровождаться увольнением работников и закрытием заведений здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом Мохорев заявил во время очередной встречи с врачами первичного звена.

«Неединичны случаи, когда киевляне именно от врачей получают неправдивую информацию о закрытии поликлиник, увольнении профессионалов и сокращении штатов. В который раз подчеркиваю – ни одно заведение здравоохранения не будет закрыто, и ни один медицинский работник не будет уволен», – отметил Мохорев.

Он призвал киевлян, которые получают информацию о якобы закрытии медзаведений, или увольнении медработников, обращаться на горячую линию департамента. “Я буду брать на личный контроль такие обращения и буду разбираться в причинах появления этих слухов», – заверил руководитель профильного департамента.

По его словам, сегодня среди части врачей существуют опасения, что изменения в сфере здравоохранения происходят для них не к лучшему, а также наблюдается определенное нежелание учиться новому, повышать профессиональный уровень, чтобы соответствовать требованиям качества предоставления медицинских услуг. К сожалению, часто такие колебания медработников трансформируются в абсолютное неприятие реформ самими медиками и, как следствие, их пациентами.

Также он заметил, что вопрос недостаточной осведомленности врачей и пациентов в Департаменте здравоохранения будет решаться системно. Уже разработан четкий план общественных обсуждений практических шагов реформирования в каждом районе. По отдельному графику проводятся встречи-учебы с руководителями медзаведений. Также для терапевтов, педиатров и семейных врачей организованы выездные практические учебные встречи с коллегами, работающими в амбулаториях пилотных Дарницкого и Днепровского районов.

Как сообщают в профильном Департаменте, опыт внедрения медицинской реформы в пилотных районах показал, что зарплата семейных врачей в условиях реорганизации первичного звена возрастает почти вдвое (с 3797 до 5621 грн.), а зарплата среднего медперсонала увеличилась с 3031 грн. до 5245 грн. Ожидается, что зарплата врачей, например, Деснянского и Святошинского районов возрастет с 2810-3188 грн. до 5200 грн., или на 85%. Средний медперсонал будет получать заработную плату больше на 84,3%, то есть не меньше 4200 грн. Для стимулирования работников первичного звена в бюджете Киева на 2013 год предусмотрено 100,9 миллиона гривень. Средства предназначены для выплаты надбавок за объем и качество.