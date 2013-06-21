В Киеве на обслуживание бюветов выделено почти 4 млн грн

В Киеве на обслуживание 172 бюветных комплексов в этом году выделено 3 млн 990 тыс. 300 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «АК «Киевводоканал», такова цена договора по техническому обслуживанию бюветов на 2013 год, заключенного между предприятием и Специализированным водохозяйственным коммунальным предприятием исполнительного органа Киевского городского совета «Киевводфонд», которое выступает балансодержателем бюветов.

Как отмечается, договор подписан 14 июня 2013 года.

Согласно документу, «Киевводоканал» будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов (кроме водоочистительного оборудования) 172 бюветных комплексов, в том числе: Голосеевский район – 14 комплексов, Дарницкий район – 22, Днепровский район – 23, Деснянский район – 26, Оболонский район – 17, Печерский район – 6, Подольский район – 16, Святошинский район – 21, Соломенский район – 12, Шевченковский район – 15.

По состоянию на 18 июня общий размер долга перед «Киевводоканалом» за техническое обслуживание бюветов со стороны районных администраций Киева, СВ КП Киевводфонд» и КП «Плесо» составляет почти 4,5 млн грн, в том числе: 1 млн 878 тыс. грн со стороны районных администраций города, 7 тыс. грн за 2012 год со стороны КП «Плесо» и более 2,5 млн. грн за 2012 год со стороны СВ КП «Киевводфонд».

В среднем на техническое обслуживание одного бюветного комплекса ПАО «АК «Киевводоканал» расходует около 3 тыс. грн в месяц.

По условиям договора, исполнитель не несет ответственности за качество исходной воды на бюветных комплексах, кроме случаев, если ухудшение воды произошло по его вине. Однако в перечень работ, которые, согласно договору, выполняет «Киевводоканал», также входит осуществление периодического контроля безопасности и качества питьевой воды из бюветов, в соответствии с требованиями ДСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

С перечнем бюветов, которые, согласно договору обслуживаются “Киевводоканалом”, можно ознакомиться на сайте Общества в разделе “Потребителям”.

*** Письмом от 31.01.2012 № 1-56 СВ КП «Киевводфонд» сообщило, что принимает на себя обязательства по осуществлению оплаты работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бюветных комплексов, начиная с января 2012 года. На протяжении 2010-2011 года балансодержателем бюветных комплексов Киева выступило КП «Киевкоммунсервис».

До 2010 года все бюветные комплексы находились на балансе коммунальных служб соответствующих районов Киева, с которыми ПАО «АК «Киевводоканал» заключало соглашения на техническое обслуживание бюветов.