В Житомире задержали парня с набором разных наркотиков

В Житомире патрульные задержали парня с набором разных наркотиков.

Как сообщила УНИАН руководитель Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, 19 июня около 23.00 инспекторы батальона патрульной службы во время охраны общественного порядка обратили внимание на подозрительного молодого мужчину. Парень медленно шел от центра Житомира и привлек внимание милиционеров неуверенной походкой и натянутым на голову капюшоном. Во время поверхностного осмотра, в карманах его брюк было обнаружено наркосырье - сухая измельченная зеленая масса растительного происхождения.

Согласно сообщению, следователи Богунского райотдела УМВД области, прибывшие по вызову патруля, в присутствии понятых обнаружили в рюкзаке парня 9 полиэтиленовых пакетиков, заполненных порошковидным веществом светло розового цвета – предположительно, амфетамином, медицинский шприц, частично заполненный жидкостью коричневого цвета, похожей на опий, бумажные салфетки с пятнами вещества розового цвета и сильнодействующие медицинские препараты в таблетках и ампулах. Среди вещей также были аптечные весы в количестве двух штук, предназначенные для взвешивания малых доз препаратов, и другие специфические вещи.

В настоящее время все изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в Житомирской области. Эксперты установят точную стоимость изъятого.

"В целом у парня изъято около двух десятков наркотических доз, однако точно скажут эксперты, они же определят после экспертизы вес и стоимость этих наркотиков", - отметила Ващенко.

Как сообщил УНИАН начальник Богунского райотдела УМВД Украины в Житомирской области Олег Марковский, по указанному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Проверка продолжается.