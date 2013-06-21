После массового отравления детей в Киеве проверяют все детсады

Во всех детских садах Киева начались проверки в связи с отравлением детей в детсаду №455 Днепровского района.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на директора департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Оксану Добровольскую.

«Я не допущу повторения подобной ситуации – уже начались проверки во всех детсадах столицы», – отметила она.

Начальник департамента также заверила, что виновных ждет наказание. «Виновные будут жестко наказаны, вплоть до увольнения. Создана спецкомиссия. Проверять будут все: от наличия у работников заведения медкнижек до анализа продукции. За качество продуктов, которыми кормят детей, отвечает директор садика», – подчеркнула Добровольская.

По информации издания, количество отравившихся достигло 36 человек, из них – 34 ребенка и двое воспитателей. Они были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

«Малыши начали поступать вечером 19 июня. Основные жалобы – рвота, понос, высокая (до 40 градусов) температура. Состояние оцениваем как средней степени тяжести. Сказать, с чем связана инфекция, пока трудно, но мы подозреваем проявление кишечной инфекции, точный диагноз установим, получив бактериологический анализ», – рассказала главврач детской больницы №2 Ольга Дзюба. «Результаты проб будут на днях», – сообщили журналистам в санэпидстанции Днепровского района.

Двоих детей к вечеру вчерашнего дня выписали, остальные остались в больнице. Часть из них лежит под капельницами, часть получает антибиотики и обильное питье. Дети лежат в палатах вместе с родителями. Последние жалуются: в инфекционном корпусе нет горячей воды. «Принесла тазик и кипятильник, ребенка ведь все время надо мыть», – говорит мать одного из отравившихся детей.

Детский сад на улице Пражской, 31-А закрыт на карантин, в нем проводят дезинфекцию. Двери не открывают даже родителям пострадавших детей. Одна из родительниц настойчиво звонит в домофон, надеясь поговорить с директором: «Вечером во вторник давали молочную кашку и апельсин, и это в такую-то жару! Я в родительском комитете, мы решили писать заявление в прокуратуру».

Городская прокуратура, в свою очередь, уже открыла уголовное производство.

Стоит отметить, что последнее подобное отравление в городе было зафиксировано в 2004 году. Тогда продуктами питания от молочной кухни №1 отравились 116 детей, заведение не работает до сих пор.