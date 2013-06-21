Харьковщина: для домов-интернатов выделили 2 млн грн

В Харьковской области из областного бюджета на капитальный ремонт и приобретение оборудования для домов-интернатов системы социальной защиты населения выделено 2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского областного совета, депутаты облсовета на сессии в четверг внесли еще ряд изменений в бюджет региона.

Так, на проведение капитального ремонта крыши Змиевской ООШ №2 из областного бюджета выделено 460 тыс. грн; для проведения капитального ремонта экспозиционных залов Харьковского художественного музея – 1 млн грн; для обустройства спортивных площадок, медицинского пункта и закупки оборудования для загородного заведения оздоровления и отдыха «Лесная сказка» - 500 тыс. грн; на реконструкцию системы теплоснабжения села Капитоловка Изюмского района – 400 тыс. грн; на приобретение санитарного автотранспорта для специализированных заведений здравоохранения – 500 тыс. грн.

Также распределен ряд субвенций областного бюджета, в частности: передана субвенция для проведения ремонтных работ в Сахновщинском ДУЗ №2 – 130 тыс. грн; передана субвенция городу Люботин для стабилизации работы предприятий ЖКХ – 500 тыс. грн; предоставлена субвенция Боровскому району для строительства ФОК на территории Боровской гимназии №1 – 1 млн грн; переданы субвенции бюджетам Зачепиловского, Изюмского, Купянского, Харьковского, Чугуевского районов на ремонт и реконструкцию помещений для открытия дошкольных учебных заведений – 3 млн. грн.

Облсовет также выделил средства на реализацию Программы обеспечения судебно-правовой реформы и деятельности судей Харьковской области на 2011-2013 годы – 500 тыс. грн, на выполнение мероприятий Программы информатизации Харьковской области «Электронная Харьковщина» на 2011-2013 годы – 96 тыс. грн и на выполнение мероприятий Программы развития гражданской защиты (гражданской обороны) Харьковской области на 2011-2013 гг. (для приобретения пожарных рукавов и аппаратов защиты органов дыхания) – 150 тыс. грн.

Изменения в областной бюджет также касались перераспределения ассигнований в пределах ранее утвержденного объема.